Олександр Терен отримав від Зеленського орден "За заслуги": "Ніколи не просив медалей чи відзнак"

Олександр Терен та Володимир Зеленський / © instagram.com/tsvit_terenu

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько отримав від президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про це Олександр розповів у своєму Instagram, а також опублікував фото, як головнокомандувач вручав йому почесну нагороду. Ветеран війни говорить, що все почалося з вранішнього телефонного дзвінка. В Олександра поцікавились, чи зможе він бути присутнім на нагородженні 14 січня, а той, звичайно ж, відповів згодою.

Будько говорить, що ніколи нічого не робив задля того, аби отримувати нагороди. Також ветеран війни зазначає, що не просив та не прагнув медалей чи відзнак. Проте орден Олександр отримав із вдячністю, адже це доказ, що він зробив щось корисне.

Олександр Терен отримав орден "За заслуги" / © instagram.com/tsvit_terenu

"Я ніколи не просив медалей чи відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи на нагороди. Бо інакше — навіщо тоді взагалі щось робити? Я не впевнений, що заслуговую на нагороди. Але приймаю їх із вдячністю — бо це означає, що я не даремно прокинувся і зробив щось корисне", - прокоментував ветеран війни.

Олександр Терен отримав орден "За заслуги" / © instagram.com/tsvit_terenu

