Олександр Терен після зізнань у романі з Мандзюк розкрив, в яких стосунках перебуває з нею зараз

Ветеран війни та ексучасник шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько зізнався, в яких зараз перебуває стосунках із блогеркою Оленою Мандзюк.

Зокрема, парочка раніше доволі тісно спілкувалась. Ба більше, ходили чутки про їхній роман. Восени Олександр Терен дав зрозуміти, що їх дійсно пов'язували близькі стосунки. Та нині ж ветеран війни в інтерв'ю "24 Каналу" говорить, що вони вже не спілкуються і не підтримують зв'язок.

Тим не менш, Олександр Терен вважає Олену чудовою людиною. Окрім того, він вдячний їй за допомогу військовим. Також Терен зізнається, що був знайомий з її дітьми, а після припинення спілкування з їхньою мамою сумує за ними.

"Зараз не спілкуємося. Так сталося. Вона хороша, яскрава, сильна жінка. Я вдячний їй за вклад в армію. До речі, вона дуже багато допомагає. Я також досить близько знайомий з її дітьми, тому трохи сумую за ними. А так, все гаразд", - говорить ветеран війни.

Зазначимо, чому Олександр Терен та Олена Мандзюк не спілкуються – лишається невідомим. Однак раніше блогерка дала зрозуміти, що сталось щось серйозне. До слова, вона заблокувала Олександра у соціальних мережах.

Нагадаємо, наразі Терену приписують стосунки з ексучасницею 14 сезону "Холостяка" Віточкою. Нещодавно парочка підігріла чутки про їхній роман.