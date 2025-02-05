"Холостяк" Терен відповів на закиди, що дістав поранення в стані сп'яніння, і розповів, як це сталося насправді

Герой проєкту "Холостяк-13", ветеран війни Олександр "Терен" Будько , який раніше назвав причину розколу стосунків з Інною Бєлєнь, відповів на закиди, що дістав серйозні поранення в стані алкогольного сп'яніння.

Так, після виходу романтичного реаліті в ефір нового "Холостяка" почали активно обговорювати. Звичайно, не оминули увагою і його серйозні травми, які він дістав на війні. Дійшло до того, що почали з'являтися різні чутки, що, мовляв, це сталося нібито в стані алкогольного сп'яніння. Олександр Терен в інтерв'ю Марічці Падалко для її нового YouTube-каналу говорить, що зв'язувався з чоловіком, який першим почав поширювати таку інформацію. Виявилося, що вони служили разом, однак на той момент, коли Будько дістав поранення, військовий вже перебував у шпиталі, тож просто розповсюджував чутки. За словами Олександра, чоловік перепросив у нього. Що ж до блогерки, яка почала в YouTube це публічно заявляти, то Терен хотів судитися з нею, але передумав, щоб зайвий раз не піарити.

Олександр Терен / Фото: ТСН.ua

"Я, чесно, думав про судовий позов, але це лише б спрацювало репутаційно для неї. Я написав тому чоловікові, який написав цей коментар. Виявилося, що він дійсно служив зі мною в один час, тільки в той момент він вже був у шпиталі, і він просив вибачення, в мене є скриншоти. Він це почув від когось, просив вибачення і не знав, що це таки матиме наслідки", - зазначив ветеран війни.

До речі, Марічка Падалко надала докази, чому Олександр Терен дістав серйозні поранення саме під час виконання бойового завдання та не був у стані алкогольного сп'яніння. Ведуча відмітила, що перші протези ветерану сплатила держава. Проте, якщо військовий дістав поранення в стані алкогольного сп'яніння, то кошти б на його лікування не виділялися.

Марічка Падалко / Фото: ТСН.ua

"У мене є залізобетонний аргумент, чому ти був тверезий. Я знаю, що, окрім того, що ти робив протези в США, в тебе є й українські протези, які фінансувала держава. Але ж ти знаєш, що за законом, якщо ти загинув, якщо ти отримав поранення серйозні у стані алкогольного сп'яніння, то держава не буде грошей витрачати", - додала Марічка Падалко.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Нагадаємо, раніше Олександр Терен відверто розповів про стосунки до шоу "Холостяк". Також ветеран війни зізнався, чому розійшовся із дівчиною Дариною, яка проводжала його на фронт.

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