- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 2 хв
Олександр Терен закрутив новий роман: що відомо про його обраницю та чим вона займається
Зірка нещодавно почав зустрічатися зі старшою на чотири роки підприємицею.
Особисте життя Олександра Терена, який був головним героєм «Холостяка-13», знову привертає до себе неабияку увагу фанів.
Так, нещодавно після періоду чуток та інтриг зірка вперше обережно дав зрозуміти, що його серце більше не вільне. І хоча сам він говорив про нові стосунки стримано й без подробиць, Мережа швидко взялася за власне розслідування.
Як повідомляє Telegram-канал Instaманія, новою обраницею Терена стала Катерина Смачило. За інформацією в Instagram, жінці 33 роки, і вона має солідний професійний бекграунд. Катерина працювала у сфері політичного та кризового піару, брала участь у проєктах, пов’язаних із повоєнною відбудовою України, а нині розвиває власний бізнес.
Крім підприємницької діяльності, Смачило заснувала освітньо-розважальний проєкт і читацький клуб. На її сторінці в соцмережах чимало контенту, присвяченого українській культурі — традиціям, звичаям та цікавим літературним фактам.
Не обходиться й без уваги до зовнішності. У стрічці Катерини час від часу з’являються відверті й стильні фото, які активно обговорюють її підписники. Водночас спільних знімків із 29-річним Олександром Тереном у її профілі поки немає, як і публічних коментарів від самого героя реаліті. Тим не менш, він підписаний на обраницю та лишає вподобайки на дописи.
