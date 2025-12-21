Олександр Терен закрутив роман і вперше вивів нову обраницю на публіку

Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Ветеран війни та ексучасник шоу «Холостяк» Олександр «Терен» Будько офіційно підтвердив нові стосунки.

Так, Олександра з новою обраницею помітили журналісти blik.ua під час концерту, який днями організувала реперка alyona alyona у київському Палаці спорту. Зірка увесь вечір провів у компанії молодої дівчини та вперше підтвердив, що у його житті розпочався новий романтичний етап.

Олександр зізнався, що це їхній перший спільний вихід у такому публічному форматі. Водночас наголосив, що нові стосунки не приховує принципово, але раніше не афішував їх у медіапросторі.

«В такому місці — вперше. Публічно я не приховую, де гуляю, куди приходжу. А в такому медійному полі, напевно, так. Не знаю, чи можу щось говорити. Не знаю навіть як правильно представити. Моя супутниця тепер в цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюсь, що так далі і буде», — поділився Терен.

Олександр Терен з новою обраницею / © blik.ua

На запитання про те, як давно вони разом, ветеран відповів лаконічно: роман розпочався не так давно — «буквально від зими». Водночас ім’я обраниці та подробиці її життя Олександр розкривати не став.

«Це як з дітьми. Поки смайлик, аби не зурочили», — з усмішкою пояснив він.

До слова, Олександр Терен був головним героєм 13-го сезону романтичного шоу «Холостяк», де у фіналі його серце завоювала Інна Бєлєнь. Однак, їхні дороги після проєкту розійшлися. Тож тривалий час ветерану приписували романи з декількома дівчатами, зокрема, блогеркою Оленою Мандзюк і ексучасницею «Холостяка-14» Віточкою Зварич. Та все це виявилося лише чутками.

