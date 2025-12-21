- Дата публікації
Олександр Терен закрутив роман і вперше вивів нову обраницю на публіку
Ветеран розповів про нові стосунки та як давно вони почалися.
Ветеран війни та ексучасник шоу «Холостяк» Олександр «Терен» Будько офіційно підтвердив нові стосунки.
Так, Олександра з новою обраницею помітили журналісти blik.ua під час концерту, який днями організувала реперка alyona alyona у київському Палаці спорту. Зірка увесь вечір провів у компанії молодої дівчини та вперше підтвердив, що у його житті розпочався новий романтичний етап.
Олександр зізнався, що це їхній перший спільний вихід у такому публічному форматі. Водночас наголосив, що нові стосунки не приховує принципово, але раніше не афішував їх у медіапросторі.
«В такому місці — вперше. Публічно я не приховую, де гуляю, куди приходжу. А в такому медійному полі, напевно, так. Не знаю, чи можу щось говорити. Не знаю навіть як правильно представити. Моя супутниця тепер в цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюсь, що так далі і буде», — поділився Терен.
На запитання про те, як давно вони разом, ветеран відповів лаконічно: роман розпочався не так давно — «буквально від зими». Водночас ім’я обраниці та подробиці її життя Олександр розкривати не став.
«Це як з дітьми. Поки смайлик, аби не зурочили», — з усмішкою пояснив він.
До слова, Олександр Терен був головним героєм 13-го сезону романтичного шоу «Холостяк», де у фіналі його серце завоювала Інна Бєлєнь. Однак, їхні дороги після проєкту розійшлися. Тож тривалий час ветерану приписували романи з декількома дівчатами, зокрема, блогеркою Оленою Мандзюк і ексучасницею «Холостяка-14» Віточкою Зварич. Та все це виявилося лише чутками.
