Олександр Усик ніжно привітав дружину з 15-ю річницею шлюбу і показав їхні рідкісні спільні фото

У родині українського боксера Олександра Усика особливе свято.

Спортсмен разом зі своєю дружиною Катериною святкує 15-ту річницю від дня весілля. Тож, з нагоди особливої дати в сімейному житті боксер присвятив коханій допис в Instagram. Зокрема, він опублікував відео, де зібрав чимало їхніх рідкісних спільних фото.

Окрім того, Олександр Усик публічно звернувся до коханої, ніжно привітавши її з річницею. Боксер подякував обраниці за те, що вона завжди поруч, підтримує, змінюється їхнє життя на краще та щодня робить його щасливим. Спортсмен також зазначив, що неймовірно вдячний дружині за дітей.

Олександр Усик у 15-ту річницю шлюбу замилував кадрами з дружиною і публічно звернувся до неї

"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, у нас річниця, 15 років від дня весілля, але взагалі понад 20 років ми разом. За цей час ми багато чого з тобою досягли, у нас було багато труднощів, які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних дітей. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані, мене часто немає поруч, але ти завжди підтримуєш мене у всіх моїх цілях, так, тобі інколи не подобається якісь мої дії, і ти завжди говориш мені правду", - звернувся до обранці боксер.

Олександр Усик наголосив, що неймовірно вдячний долі за дружину, адже саме такою він собі її й уявляв.

Олександр Усик із дружиною / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Мені подобається просто дивитись на тебе, я неймовірно люблю твої сніданки, коли я був малим, я малював образ майбутньої дружини, і Господь послав мені саме тебе. Кожного дня в молитві я дякую Богу за тебе, моя королево", - додав боксер.

Нагадаємо, цьогоріч Олександр Усик та його дружина стали батьками втретє. Нещодавно Катерина показувала милі кадри, як боксер проводить час із 7-місячною донечкою.

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