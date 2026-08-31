ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Олександр Усик гайнув за кордон та показав рідкісні сімейні фото з дружиною та трьома дітьми

Боксер із сімʼєю відпочиває в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олександр Усик із дружиною

Олександр Усик із дружиною

Український боксер Олександр Усик із дружиною Катериною та дітьми відпочили в Іспанії.

Подружжя проводить час разом із малюками. Катерина Усик поділилася новими кадрами з сімейного відпочинку. На фото з’явився і знаменитий боксер. Компанію батькам склали їхні сини Кирило та Михайло. Також до родинного дозвілля долучилася молодша донька Марія. Усики встигли насолодитися пляжним відпочинком і прогулянкою зоопарком.

«Літо», — лаконічно підписала серію світлин Катерина.

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

На одному з кадрів подружжя ніжно позує разом і цілується на камеру. Інші фотографії демонструють їхнє дозвілля з дітьми та теплі сімейні моменти. Схоже, цього разу родина вирішила зробити акцент не на розкішному відпочинку, а на простих спільних розвагах.

Особливою частиною прогулянки стала зустріч із тваринами. Усики побували в зоопарку, де навіть змогли погладити тигреня.

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик з родиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Зазначимо, Олександр та Катерина Усики виховують трьох дітей: 13-річного Кирила, 11-річного Михайла та 2,5-річну Марію. Подружжя регулярно ділиться сімейними моментами з шанувальниками.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про маловідомі бізнеси зірок під час війни. Серед них і деталі про доходи Олександра осика поза боксом.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie