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Олександр Усик гайнув за кордон та показав рідкісні сімейні фото з дружиною та трьома дітьми
Боксер із сімʼєю відпочиває в Іспанії.
Український боксер Олександр Усик із дружиною Катериною та дітьми відпочили в Іспанії.
Подружжя проводить час разом із малюками. Катерина Усик поділилася новими кадрами з сімейного відпочинку. На фото з’явився і знаменитий боксер. Компанію батькам склали їхні сини Кирило та Михайло. Також до родинного дозвілля долучилася молодша донька Марія. Усики встигли насолодитися пляжним відпочинком і прогулянкою зоопарком.
«Літо», — лаконічно підписала серію світлин Катерина.
На одному з кадрів подружжя ніжно позує разом і цілується на камеру. Інші фотографії демонструють їхнє дозвілля з дітьми та теплі сімейні моменти. Схоже, цього разу родина вирішила зробити акцент не на розкішному відпочинку, а на простих спільних розвагах.
Особливою частиною прогулянки стала зустріч із тваринами. Усики побували в зоопарку, де навіть змогли погладити тигреня.
Зазначимо, Олександр та Катерина Усики виховують трьох дітей: 13-річного Кирила, 11-річного Михайла та 2,5-річну Марію. Подружжя регулярно ділиться сімейними моментами з шанувальниками.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про маловідомі бізнеси зірок під час війни. Серед них і деталі про доходи Олександра осика поза боксом.