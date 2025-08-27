Олександр Усик разом з Іво Бобулом запалили сцену й заспівали дуетом на благодійному вечорі

Олександр Усик та Іво Бобул

Український боксер Олександр Усик разом зі співаком та композитором Іво Бобулом заспівали на одній сцені у межах благодійного вечора зі збором коштів для дітей з Миколаєва.

Олександр Усик разом із дружиною Катериною організували благодійну вечерю для рідних, друзів та зіркових гостей. Мета заходу — підтримати дітей із Миколаєва, які втратили батьків внаслідок війни.

Справжньою родзинкою вечора став несподіваний дует Усика з легендарним Іво Бобулом. Під час виконання хіта "Розмова з тобою" боксер спочатку підтанцьовував, але згодом отримав від артиста мікрофон і приєднався до співу. Запальний номер викликав гучні оплески й став одним з найяскравіших моментів вечора.

Дата публікації 11:38, 27.08.25 Кількість переглядів 21 Усик і Бобул запалили разом на сцені

Олександр Усик уже не раз зізнавався у своїй любові до пісень Іво Бобула, під які нерідко влаштовує веселі танці. Цього разу він не лише танцював під інші хіти артиста, а й розділив сцену з кумиром.

Окрім зіркового композитора, на благодійній вечері були присутні DREVO, MONATIK, Андрій Бєдняков та Надя Дорофєєва, з якою боксер також танцював та насолоджувався виступом.

