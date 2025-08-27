- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 369
- Час на прочитання
- 1 хв
Олександр Усик разом з Іво Бобулом запалили сцену й заспівали дуетом на благодійному вечорі
На зірковому вечорі збирали кошти для дітей, які втратили батьків через війну.
Український боксер Олександр Усик разом зі співаком та композитором Іво Бобулом заспівали на одній сцені у межах благодійного вечора зі збором коштів для дітей з Миколаєва.
Олександр Усик разом із дружиною Катериною організували благодійну вечерю для рідних, друзів та зіркових гостей. Мета заходу — підтримати дітей із Миколаєва, які втратили батьків внаслідок війни.
Справжньою родзинкою вечора став несподіваний дует Усика з легендарним Іво Бобулом. Під час виконання хіта "Розмова з тобою" боксер спочатку підтанцьовував, але згодом отримав від артиста мікрофон і приєднався до співу. Запальний номер викликав гучні оплески й став одним з найяскравіших моментів вечора.
Олександр Усик уже не раз зізнавався у своїй любові до пісень Іво Бобула, під які нерідко влаштовує веселі танці. Цього разу він не лише танцював під інші хіти артиста, а й розділив сцену з кумиром.
Окрім зіркового композитора, на благодійній вечері були присутні DREVO, MONATIK, Андрій Бєдняков та Надя Дорофєєва, з якою боксер також танцював та насолоджувався виступом.
Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Усика замилувала теплими сімейними фото з донечкою. Родина вирішила влаштувати літній фотосет.