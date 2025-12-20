Олександр Усик станцював у дитячому садочку доньки та замилував своїм аксесуаром з вушками на голові

Олександр Усик з дружиною Катериною і донькою Марією / © instagram.com/usyk_kate1505/

Реклама

Український боксер Олександр Усик замилував появою на дитячому святі своєї наймолодшої доньки Марії.

Спортсмен відвідав новорічний ранок своєї наймолодшої доньки Марії, якій лише півтора року. Милими кадрами з події поділилася дружина боксера Катерина Усик у своєму Instagram. Для маленької Марії батьки обрали святковий образ: чорне боді й пишну червону спідничку з паєтками.

А от сам Усик вирішив додати до стриманого повсякденного образу справжнього новорічного настрою — на його голові красувався чорний обруч із вушками Мінні Маус та червоним бантиком, підібраним у тон доньчиному вбранню. Він станцював з нею з дзвіночком у руках.

Реклама

Дата публікації 14:02, 20.12.25 Кількість переглядів 11 Олександр Усик з донькою станцював на новорічному ранку

На опублікованих кадрах видно, як боксер активно залучений у все, що відбувається довкола. Усик розважав Марію, підтримував її під час активностей і постійно був поруч, аби донечка не злякалася та почувалася спокійно серед інших дітей і педагогів. Високий спортсмен, який ледь не зрівнявся з новорічною ялинкою, одразу став справжньою зіркою свята.

«Перше новорічне свято», — коротко й мило підписала відео Катерина Усик.

Олександр Усик з донькою / © instagram.com/usyk_kate1505/

Нагадаємо, нещодавно композитор Євген Рибчинський розповів про своїх чотирьох синів і де вони живуть під час війни.