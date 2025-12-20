- Дата публікації
Олександр Усик станцював у дитячому садочку доньки та замилував своїм аксесуаром з вушками на голові
Боксер підтримав малечу на її першому новорічному святі.
Український боксер Олександр Усик замилував появою на дитячому святі своєї наймолодшої доньки Марії.
Спортсмен відвідав новорічний ранок своєї наймолодшої доньки Марії, якій лише півтора року. Милими кадрами з події поділилася дружина боксера Катерина Усик у своєму Instagram. Для маленької Марії батьки обрали святковий образ: чорне боді й пишну червону спідничку з паєтками.
А от сам Усик вирішив додати до стриманого повсякденного образу справжнього новорічного настрою — на його голові красувався чорний обруч із вушками Мінні Маус та червоним бантиком, підібраним у тон доньчиному вбранню. Він станцював з нею з дзвіночком у руках.
На опублікованих кадрах видно, як боксер активно залучений у все, що відбувається довкола. Усик розважав Марію, підтримував її під час активностей і постійно був поруч, аби донечка не злякалася та почувалася спокійно серед інших дітей і педагогів. Високий спортсмен, який ледь не зрівнявся з новорічною ялинкою, одразу став справжньою зіркою свята.
«Перше новорічне свято», — коротко й мило підписала відео Катерина Усик.
