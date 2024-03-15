Олександр Волошин чесно відповів, чи стоїть він на військовому обліку і чи отримував повістку

Український блогер та ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин зізнався, як ставиться до того, що у будь-який момент його можуть мобілізувати.

Так, знаменитість запевняє, що перебуває на військовому обліку, а його документи – у військкоматі. За словами Волошина, повістку він не отримував, але хвилюється. Втім, самостійно йти до ТЦК і вступати у військо як доброволець блогер не планує.

"Я, як і всі, хвилююся з цього приводу. Як в абсолютно таких умовах, як і всі чоловіки в Україні. Мені повістка не приходила. Через що вона не приходила – чи просто не приходила, чи тому, що я багато допомагаю, не знаю. Чи хвилююсь? Хвилююсь. Мої документи є у військкоматі. Сам в ТЦК? Поки немає такого закону, який би змушував", - розповів Олександр в інтерв'ю Марії Довбенко.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, раніше Волошин публічно виступав проти мобілізації блогерів і аргументував це тим, що публічні люди допомагають закривати багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин зізнався, що його підставив відомий український актор та режисер Руслан Ханумак і опублікував ролик за його участі проти його волі.

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