Олександр Волошин чесно зізнався, як під час війни виїжджає за кордон

Український блогер та підприємець Олександр Волошин відповів, як під час війни виїжджає за кордон.

Зокрема, зірка Мережі, який перебував у Польщі, поспілкувався з прихильниками в Instagram. У блогера поцікавилися, як він перетинає кордон, адже "звичайних хлопців не випускають". Олександр Волошин відповів, що виїхати з України може кожен чоловік призовного віку. Щоправда, задля цього має бути вагома причина. Особисто він привозить благодійну допомогу, яку декларує. Тож, за кордон блогер виїжджає як волонтер.

"Чому не можна? Якщо ви завозили допомогу і декларували її, робите шлях і виїжджаєте за кордон", - пояснив Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Блогер також наголосив, що до України потім треба обов'язково повернутися: "Але один важливий момент – потрібно повернутися".

Нагадаємо, нещодавно ведучий В'ячеслав Соломка відповів, як під час війни виїжджає за кордон на відпочинок. Знаменитість зізнався, що в нього на це є вагома причина.

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