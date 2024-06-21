Олександр Волошин переїжджає за кордон під час війни: "Життя кардинально змінюється"

Ексчоловік співачки Анни Трінчер, український блогер Олександр Волошин повідомив про кардинальні зміни у житті, які трапляться незабаром.

Зокрема, у своєму фотоблогу Олександр розповів, що покидає Україну та переїжджає до столиці Польщі – Варшави. Так, вже через тиждень Волошин поїде за кордон. Він зізнався, що нова сторінка його життя неодмінно стане позитивною. Щоправда, блогер поки що не розкриває істинних причин переїзду та інтригує своїх фанів.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Ну що, моє життя кардинально змінюється. Закінчується історія, якій я присвятив сім років. Одночасно і весело, і сумно це усвідомлювати. Але нові етапи в житті – це завжди цікаво. Ці зміни позитивні для мене. Через тиждень я переїжджаю до Варшави. Як би я цього не хотів, але так склалися обставини", - повідомив зірка Мережі.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин вже приїздив до Польщі. Тоді блогер розповідав про свої неприємні пригоди, адже зіткнувся з польськими поліцейськими, які виписали йому штраф. Знаменитість вже розсекретив причину й висловив обурення.

Читайте також: