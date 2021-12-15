Олександр Волошин пояснив, навіщо збільшував губи, та різко відповів хейтерам

Блогер отримав вже низку негативних повідомлень.

Український блогер та наречений співачки Анни Трінчер – Олександр Волошин – днями збільшив собі губи.

Тепер бізнесмен пояснив, навіщо це зробив. Як зізнався зірка Мережі у своєму Instagram, він програв спір з друзями під час гри.

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

instagram.com/voloshyn_xx

Втім, Сашко зазначив, що якби він сам хотів збільшити вуста, то зробив би це.

"Попри те, що наше суспільство просякнуте стереотипністю і зараз у моєму директі ось такі повідомлення: "Фу, баба", "Як можна, ти ж чоловік", "Фу відписка". Та відписуйтесь скільки завгодно, хейтіть скільки завгодно і бісіться теж! Але, чоловіки, повірте, я більше мужик, ніж ви всі разом узяті. Я не буду перераховувати те, що я подарував мамі тачку, дядькові, коли він був у важкій ситуації, подарував інструмент для заробітку (теж машину), кожен місяць скидаю гроші бабусі та мамі, допомагаю нужденним і т. д. Хоча я вже це перерахував і так я зробив це навмисно, щоб ті хто пишуть що "я не чоловік" прочитали це і задумалися - а може все ж ти не чоловік? Ти мужик, тому що в тебе є борода? Чи може тому, що ти працюєш вантажником? Або тому, що вмієш п**дато битися? Ну-ну", – прокоментував він.

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Волошин додав, що нехай він буде "не мужиком з накачаними губами", але зароблятиме на цьому сотні тисяч доларів і забезпечуватиме свою сім'ю.

Блогер також зазначив, що хоче навколо себе формувати людей з вільними поглядами, які можуть керувати своїм життям і робити лише те, що хочуть вони, а не те, що їм диктують. А своїм підписникам зірка Мережі порадив не давати впливати на їхні рішення іншим людям.

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