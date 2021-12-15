Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Олександр Волошин пояснив, навіщо збільшував губи, та різко відповів хейтерам

Олександр Волошин пояснив, навіщо збільшував губи, та різко відповів хейтерам

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олександр Волошин пояснив, навіщо збільшував губи, та різко відповів хейтерам

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Блогер отримав вже низку негативних повідомлень.

Український блогер та наречений співачки Анни Трінчер Олександр Волошин – днями збільшив собі губи.

Тепер бізнесмен пояснив, навіщо це зробив. Як зізнався зірка Мережі у своєму Instagram, він програв спір з друзями під час гри.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx
© instagram.com/voloshyn_xx
instagram.com/voloshyn_xx

Втім, Сашко зазначив, що якби він сам хотів збільшити вуста, то зробив би це.

"Попри те, що наше суспільство просякнуте стереотипністю і зараз у моєму директі ось такі повідомлення: "Фу, баба", "Як можна, ти ж чоловік", "Фу відписка". Та відписуйтесь скільки завгодно, хейтіть скільки завгодно і бісіться теж! Але, чоловіки, повірте, я більше мужик, ніж ви всі разом узяті. Я не буду перераховувати те, що я подарував мамі тачку, дядькові, коли він був у важкій ситуації, подарував інструмент для заробітку (теж машину), кожен місяць скидаю гроші бабусі та мамі, допомагаю нужденним і т. д. Хоча я вже це перерахував і так я зробив це навмисно, щоб ті хто пишуть що "я не чоловік" прочитали це і задумалися - а може все ж ти не чоловік? Ти мужик, тому що в тебе є борода? Чи може тому, що ти працюєш вантажником? Або тому, що вмієш п**дато битися? Ну-ну", – прокоментував він.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Волошин додав, що нехай він буде "не мужиком з накачаними губами", але зароблятиме на цьому сотні тисяч доларів і забезпечуватиме свою сім'ю.

Блогер також зазначив, що хоче навколо себе формувати людей з вільними поглядами, які можуть керувати своїм життям і робити лише те, що хочуть вони, а не те, що їм диктують. А своїм підписникам зірка Мережі порадив не давати впливати на їхні рішення іншим людям.

Читайте також:

Наступна публікація