Олександр Волошин пожалівся, що його публічно підставив Ханумак та зіпсував їхні стосунки з Трінчер

Український блогер Олександр Волошин поскаржився, що його публічно підставив актор та режисер Руслан Ханумак.

Конфлікт між знаменитостями виник через новий подкаст Ханумака "Ідеально розлучені". Зокрема, відео знімалося у тій самій студії, де раніше працювали блогерка Аліна Шаманська та співачка Анна Трінчер. Ба більше, навіть назва подкасту Ханумака складена з проєктів дівчат "Розлу(ю)чена" та "Неідеальна я".

Подкаст Руслана Ханумака (зверху), подкаст Аліни Шаманської (знизу) / Фото: instagram.com/shamankaa

Олександр Волошин став першим героєм проєкту режисера. Блогер вважав, що просто бере участь у подкасті. Але згодом, коли вийшов анонс відео, Волошин зрозумів, що проєкт Ханумака є насмішкою над шоу Шаманської та Трінчер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Побачив, що вийшов тизер у Ханумака про наш випуск, який ми зняли. Я побачив, що це пародія-стьоб на подкаст Ані та Аліни. Він мені говорив, що це буде одна й та ж студія, а потім на постпродакшні вони додали ось цю назву "Ідеально розлучені", типу стьоб над Аліною та Анею. Я одразу написав, що я не хочу це випускати, бо Ані це неприємно. Він мене намагався переконувати, що це все норм. Я попросив не випускати, а він все одно випустив", — поскаржився блогер.

Волошин говорить, що просив Ханумака не публікувати випуск. Ба більше, блогер навіть був готовий взяти на себе всі фінансові витрати та покрити їх. Зокрема, Олександрові не хотілося псувати стосунки з Трінчер та Шаманською.

Допис Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я йому запропонував заплатити за монтаж, знімання і оренду студії. Сказав, що він може скинути всю відповідальність на мене", — додав Волошин.

Допис Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Врешті, Ханумак таки опублікував подкаст. Зараз натомість Волошин планує скаржитися на відео, щоб його видалили з YouTube.

"Я буду зараз кидати скарги. Це відео все одно видалять з YouTube", — наголосив Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська теж відреагувала на новий подкаст свого ексчоловіка, який є пародією на її проєкт, назвавши його "дном".

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