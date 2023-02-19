Олександр Волошин розповів про шлюбний договір з Анною Трінчер: "Це була ідея її мами"

Блогер Олександр Волошин та співачка Анна Трінчер після весілля, як і більшість сучасних пар, вклали шлюбний договір.

Тривалий час шанувальники пари були впевнені, що ініціатором вкладання документу став саме Олександр. Але, як виявилося, ідею парі подала мама співачки.

"Коли я робив пропозицію Ані, я не покликав її маму. Вона була в Іспанії, а я навіть не подумав їй сказати хоча б. Ми розписалися, і Аня тривалий час була в конфлікті з мамою. Після цього мама сказала: "Живіть скільки хочете, тільки підпишіть шлюбний договір". Я такий думаю, без запитань. Я сказав: "Я тебе кохаю, я не задля чогось з тобою. Підпишемо, якщо мама так хоче". Потім у мене ця думка вкорінилася. Ми це завжди обговорювали разом, але це була ідея мами Ані", - розповів Волошин у інтерв'ю GLOSTER FM.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

За словами блогера, вони з дружиною спокійно поставилися до підписання договору, адже обидва розуміють, що в житті можуть статися різні ситуації. Єдиний пункт, який подружжя не стало вносити у документ - це діти.

"Попросив юриста скласти договір, подивилися його з Анею, подивилися всю нюанси чи все нас влаштовує. Ми дорослі, свідомі люди, які розуміють, що в житті все може бути. Ти знаєш, що у тебе ніхто нічого не забере, все буде добре. І якщо ви будете розходитися, у вас все буде чітко. Не буде скандалів", — розповів блогер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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