Олександр Волошин розсекретив коштовний подарунок Анні Трінчер на Новий рік

Чоловік подарував дружині те, про що вона давно мріяла.

Блогер Олександр Волошин розсекретив, який коштовний подарунок вручив дружині, співачці Анні Трінчер, на Новий рік.

Як розповів блогер, виконавиця близько двох тижнів у нього просила, аби той купив їй новий iPhone. Утім, як виявилося, Олександр готував цей подарунок дружині на Новий рік.

"Аня мене тижні два просила купити 14-й айфон… І в мене було два варіанти: мовчати або зізнатися, що я його вже давно купив", - поділився блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр вирішив не псувати Анні сюрприз, тож не зізнався, що купив їй телефон у подарунок на Новий рік. Коли ж блогер вручив співачці iPhone, вона не тямила себе від щастя.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, на ранок Нового року Анна Трінчер показала, який вигляд мала після святкування. Артистка опублікувала світлину, де зображена із чоловіком у ліжку.

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