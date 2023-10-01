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Олександр Волошин шокував, скільки тисяч доларів заробляє на місяць і зізнався, що йому приносить прибуток

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Олександр Волошин шокував, скільки тисяч доларів заробляє на місяць і зізнався, що йому приносить прибуток

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Чоловік Анни Трінчер розповів, що має різні канали заробітку.

Український блогер та бізнесмен, чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин завжди чесний зі своїми шанувальниками.

Так, нещодавно Волошин провів відверту розмову з підписниками свого Instagram і відповів на запитання, які найбільше їх хвилюють. Зокрема, бізнесмен зізнався, скільки грошей на місяць заробляє і що приносить йому дохід.

За словами блогера, на місяць він може мати більше 70 тис доларів, а заробіток йому надходить з різних каналів. Так, блогер має свій курс, канал на відеохостингу та власний проєкт:

"YouTube – більше 40 тис доларів на місяць зараз приносить. Інвестиції – близько 10 тис доларів на місяць. Проєкт Нексвел – близько 25 тис доларів на місяць", - розповів Волошин.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин ділився, що встигає поєднувати усі напрямки діяльності у своєму житті. Так, окрім бізнесу та блогерства, знаменитість розвиває й співочу кар'єру. За словами Волошина усі гроші ,які він заробляє, розподіляє грамотно і не витрачає, а інвестує в нові ідеї та проєкти. Також бізнесмен ділився, хто у їхній родині з Анною Трінчер заробляє більше та чи утримує Олександр кохану.

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Дата публікації
Перегляди
1156
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