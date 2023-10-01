Олександр Волошин шокував, скільки тисяч доларів заробляє на місяць і зізнався, що йому приносить прибуток

Український блогер та бізнесмен, чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин завжди чесний зі своїми шанувальниками.

Так, нещодавно Волошин провів відверту розмову з підписниками свого Instagram і відповів на запитання, які найбільше їх хвилюють. Зокрема, бізнесмен зізнався, скільки грошей на місяць заробляє і що приносить йому дохід.

За словами блогера, на місяць він може мати більше 70 тис доларів, а заробіток йому надходить з різних каналів. Так, блогер має свій курс, канал на відеохостингу та власний проєкт:

"YouTube – більше 40 тис доларів на місяць зараз приносить. Інвестиції – близько 10 тис доларів на місяць. Проєкт Нексвел – близько 25 тис доларів на місяць", - розповів Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин ділився, що встигає поєднувати усі напрямки діяльності у своєму житті. Так, окрім бізнесу та блогерства, знаменитість розвиває й співочу кар'єру. За словами Волошина усі гроші ,які він заробляє, розподіляє грамотно і не витрачає, а інвестує в нові ідеї та проєкти. Також бізнесмен ділився, хто у їхній родині з Анною Трінчер заробляє більше та чи утримує Олександр кохану.

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