Олександр Волошин влаштував сюрприз для Анни Трінчер, яка втратила обручку після весілля

Блогер Олександр Волошин влаштував сюрприз для співачки Анни Трінчер після того, як вона втратила обручку.

Молоде подружжя вирушило до Буковеля на кілька днів, аби відпочити. Скориставшись цією нагодою, Волошин організував для дружини романтичне побачення.

Блогер вирішив повернути Анні загублену каблучку, тому замовив таку саму прикрасу. Під час побачення Олександр занурив нову обручку до бокала з соком, щоб це стало несподіванкою для співачки. Милим романтичним відео Волошин поділився у своєму блозі.

"Сподіваюсь, більше губити не будемо", - підписав відео Олександр.

Анна була приємно вражена таким зворушливим вчинком від чоловіка та була дуже щасливою.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер розповідала шанувальникам про першу серйозну сварку з чоловіком після весілля.

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