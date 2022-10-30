Олександр Волошин вперше показав рідного батька, який ледь не вбив його матір

Блогер Олександр Волошин вперше показав свого рідного батька, з яким вже давно не підтримує ніяких стосунків.

Днями Олександр приїхав до батьків у рідне місто, де знайшов альбом із архівними сімейними світлинами. На одному із фото блогер був зображений зі своїм рідним батьком під час святкування дня народження.

Волошин вирішив показати цю світлину своїм підписникам в Instagram.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Людина, про яку ви так багато чули і ніколи не бачили. Оце мій батько, оце я. Схожі, чи ні?" - запитав у фанів Волошин.

Олександр Волошин з батьком / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Як неодноразово розповідав чоловік Анни Трінчер, він вже чотири роки не спілкується з татом, через те, як у свій час він ставився до мами блогера. Олександр розповідав, що батько навіть кидався на маму із ножем та погрожував вбити.

Нагадаємо, після весілля Волошина із Трінчер батько хлопця написав йому повідомлення, яке дуже здивувало та обурило Олександра та його родину.

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