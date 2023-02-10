Олександр Волошин вперше за сім років поговорив з рідним батьком, який ледь не вбив його матір

Бізнесмен наважився на серйозну розмову.
Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, вперше за сім років поговорив зі своїм рідним батьком.
Як поділився бізнесмен, він сам став ініціатором розмови та подзвонив татові після тривалої тиші в їхніх стосунках. У сторіз в Instagram Волошин розповів, як все відбувалося.
"Нещодавно поспілкувався зі своїм біологічним батьком. Правда, поки що тільки телефоном... Але розмова пішла сильно не за планом", - написав блогер.
Олександр довго думав, як саме почати розмову з батьком, адже стосунки між ними були не найкращі. Аби якось розрядити атмосферу блогер вирішив розпочати дзвінок з жарту.
"Просто подзвонити через сім років тиші було дискомфортно, тому я вирішив зайти з розіграшу", - поділився Волошин.
Блогер набрав батька та спочатку представився працівником військкомату. Від імені установи Волошин запитав тата, чи може він поділитися контактами сина, але той відповів, що вже давно не спілкується з ним. Тож Олександр запитав, чому саме вони не підтримують зв'язок, а його батько заявив, що його син зазнався.
"Я зазнався, тому що не дзвонив сім років... Але у мене були причини цього не робити", - пояснив думку батька блогер.
Після такого "розіграшу", Олександр все ж сказав батькові, що це він. Однак відповідь трошки здивувала блогера, адже його біологічний тато сказав, що зайнятий та не може зараз говорити.
В решті решт, розмова між батьком та сином відбулася. Проте, як зізнався Олександр, для нього вона була непростою, саме тому він не став викладати запис.
Нагадаємо, що блогер вже тривалий час не спілкувався з рідним батьком через його ставлення до нього та його мами. Коли Олександр ще був маленьким чоловік кидався на його матір з ножем, бив її на очах у сина та навіть погрожував вбити.
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