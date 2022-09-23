Олександр Волошин з величезним букетом троянд зворушливо попросив руки Анни Трінчер у її мами

Співачка Анна Трінчер та її наречений Олександр Волошин за лічені години стануть чоловіком і дружиною.

Напередодні весілля Анна Трінчер і Олександр Волошин вирушили до мами співачки, аби попросити благословення на щасливий шлюб. Зворушливими кадрами виконавиця поділилася в Instagram.

"Наймиліший момент у нашому житті", - написала співачка.

На відео Олександр подарував майбутній свекрусі розкішний букет червоних троянд і попросив її дозволу взяти Анну у дружини.

"Жанночко, я офіційно прийшов просити руки твоєї доньки, моєї коханої! Обіцяю все життя любити, оберігати, спонсорувати", - звернувся до мами Волошин.

Щаслива мама співачки не змогла втримати сліз та дала молодятам своє благословення й напуття майбутньому зятю.

"Оберігай її, як я її берегла! Тепер ти член нашої родини", - сказала Олександрові мама Ані.

Нагадаємо, весілля Анни Трінчер та Олександра Волошина заплановане на 24 вересня. На початку пара планувала гарну церемонію в колі друзів та рідних, але згодом довелося відмовитися від цієї ідеї з певних причин.

Читайте також: