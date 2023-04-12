Олександр Волошин закрився у труні і нарвався на жорстку критику: "Йди борони Україну"

Український блогер, чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин наважився на доволі моторошну практику.

Знаменитість вирішив полежати в труні, аби зрозуміти, чи своє життя він проживає та чи шкодує про щось. На сторінці в Instagram Волошин розмістив відео з цією практикою. У ролику Олександр лягає у труну, яку закривають.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Як зізнався блогер, у труні він провів 5 хвилин, а коли вийшов звідти, то не міг стримати сліз:

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Перші хвилини чомусь дуже хотілось плакати… Я ще стільки всього не зробив. Я лежав і думав про те, що я не зробив. Але я не задумувався навіть про те, про що я шкодую. Не про що не шкодую виходить. Все в моєму житті було ах*єнно. Я не про що не шкодував, я лише думав про те, скільки всього я ще не зробив", - поділився враженнями від практики Волошин.

Втім, не всі шанувальники блогера зрозуміли його дій. "Це дуже погана прикмета... Навіть голлівудські актори відмовляються зніматись в труні. Сподіваюсь, омине", "Йди борони Україну! На чому хайпишся", "Подумайте тепер про тих хлопців молодих, які лежать тепер там довічно через кляту війну", "Який дебилізм. Нехай такі дебіли замінять хлопців на війні", "думаю, якщо є така сильна потреба відчути, що ти робиш в житті невірно, можна піти на війну – там смерті в очі дивляться щохвилини".

Нагадаємо, не так давно Олександр Волошин зі сльозами на очах розповів про пережиту панічну атаку і проблеми зі здоров'ям. У блогера є певні проблеми з гормонами.

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