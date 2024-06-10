Олександр Зінченко похрестив молодшу донечку та показав зворушливі кадри з таїнства

Хрещення відбулося у Вінниці.
Український футболіст Олександр Зінченко разом із дружиною, ведучою Владою Седан, похрестив молодшу донечку Лею.
Важливу подію подружжя відсвяткувало у Вінниці, звідки родом Влада. У своєму Instagram пара вже поділилася зворушливими фото з таїнства. Зокрема, маленьку донечку одягнули в білу сукню. Згодом сім'я змінила свої луки. Річ у тім, що свято мало свою кольорову гамму – лілові та блакитні кольори. Тож, всі одягалися відповідно до дрес-коду.
Зінченко та Седан не влаштовували гучних вечірок. Подружжя провело цей важливий день лише з найближчими та найріднішими.
Особливою прикрасою свята став чималий тортик. Смаколик був з ярусами блакитних кольорів. На самому вершечку красувався малюк, що солодко спав.
Загалом, хрещення відбулося ще у травні. Утім, подружжя лише зараз поділилося радісною новиною та своїми спогадами про особливу подію.
Зазначимо, Олександр Зінченко та Влада Седан одружилися наприкінці серпні 2020 року. Вже 1 серпня наступного року у пари народилася перша донька Єва, а 2 серпня 2023-го – друга донька Лея.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталя Островська похрестила донечку. Знаменитість вже показала фото з таїнства.
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