Олександр Зінченко показав дружину-красуню і розчулив привітанням її з 31-річчям

Олександр Зінченко та Влада Седан / © Instagram Влади Седан

Реклама

У родині українського футболіста Олександра Зінченка особлива дата. 20 жовтня свій день народження святкує дружина спортсмена — блогерка Влада Седан.

Олександр Зінченко адресував коханій публічні привітання. В Instagtam-stories спортсмен опублікував чорно-біле фото Влади. Дружина-красуня футболіста позувала в жакеті, а образ вона доповнила прикрасами. Влада Седан ніжно усміхалась перед об’єктивом фотокамери.

Реклама

Також Олександр Зінченко адресував коханій теплі та ніжні слова. Він зазначив, що немає у світі таких слів, аби описати, настільки вони з донечками люблять Владу.

Реклама

«З днем народження, моє серденько! Немає слів у цьому світі, які б могли описати, як сильно ми з дівчатками любимо тебе», — звернувся до дружини футболіст.

Дружина Олександра Зінченка Влада Седан / © фото з соцмереж

Тим часом Влада Седан відреагувала на привітання чоловіка. Блогерка додала його допис собі в Instagram та доповнила смайликами у вигляді сердець.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік святкував день народження. Шоумену виповнилось 43 роки. Дружина ведучого Христина з нагоди свята показала їхні раніше небачені фото з молодості.

Новини партнерів