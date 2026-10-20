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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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188
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Олександр Зінченко показав дружину-красуню і розчулив привітанням її з 31-річчям

Кохана футболіста відреагувала на його привітання.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олександр Зінченко та Влада Седан

Олександр Зінченко та Влада Седан / © Instagram Влади Седан

У родині українського футболіста Олександра Зінченка особлива дата. 20 жовтня свій день народження святкує дружина спортсмена — блогерка Влада Седан.

Олександр Зінченко адресував коханій публічні привітання. В Instagtam-stories спортсмен опублікував чорно-біле фото Влади. Дружина-красуня футболіста позувала в жакеті, а образ вона доповнила прикрасами. Влада Седан ніжно усміхалась перед об’єктивом фотокамери.

Також Олександр Зінченко адресував коханій теплі та ніжні слова. Він зазначив, що немає у світі таких слів, аби описати, настільки вони з донечками люблять Владу.

«З днем народження, моє серденько! Немає слів у цьому світі, які б могли описати, як сильно ми з дівчатками любимо тебе», — звернувся до дружини футболіст.

Дружина Олександра Зінченка Влада Седан / © фото з соцмереж

Дружина Олександра Зінченка Влада Седан / © фото з соцмереж

Тим часом Влада Седан відреагувала на привітання чоловіка. Блогерка додала його допис собі в Instagram та доповнила смайликами у вигляді сердець.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік святкував день народження. Шоумену виповнилось 43 роки. Дружина ведучого Христина з нагоди свята показала їхні раніше небачені фото з молодості.

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