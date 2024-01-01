Олександр Зінченко замилував ніжними фото з дружиною та помітно підрослими дітьми

Також футболіст разом з дружиною привітав фанів зі святом.

Український футболіст Олександр Зінченко разом з дружиною, ведучою Влада Седан, показав їхні родинні новорічні фото.

Наразі родина перебуває за кордоном. Ймовірно, Різдво та Новий рік вони відсвяткували у Великій Британії. Щоб закарбувати щасливі моменти, подружжя з донечками влаштувало фотосесію. Так, у своїх фотоблогах закохані розмістили спільний допис.

На фото усміхнені батьки з двома дітьми попозували на тлі прикрашеної ялинки у себе в будинку. Олександр ніжно обіймає дворічну Єву, а Влада тримає на руках найменшу Лею.

Також подружжя не забуло привітати своїх шанувальників з прийдешніми святами.

Олександр Зінченко з родиною / Фото: instagram.com/zinchenko_96

"Усім щасливого Нового року!", - написали знаменитості.

Своєю чергою шанувальники також привітали родину Зінченків і написали новорічні побажання. Зокрема, долучився і Григорій Решетнік.

Щасливого Нового року!

Вітаю зі святами, Зінченки!

Вітаю з Новим роком. Нехай здійсниться все, що забажали

Щасливого Нового року, нехай хейтери залишаться в минулому

Нагадаємо, нещодавно Олександр Зінченко відсвяткував своє день народження. З нагоди свята його дружина Влада Седан присвятила коханому особливий допис з доньками й ніжно звернулася до футболіста.

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