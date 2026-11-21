Олександра Машлятіна / © instagram.com/mashliatina

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Українська гумористка Олександра Машлятіна розсекретила особливе свято в її родині. У нареченого артистки — фотографа Івана Кабанкова — день народження.

Звичайно ж, гумористка однією з перших привітала молодшого на чотири роки обранця з особливою датою. В Instagram-stories Олександра Машлятіна опублікувала їхнє спільне романтичне фото. На знімку закохані лежали на копиці сіна. Іван Кабанкова робив селфі, а гумористка тим часом корчила кумедну гримасу. Як зазначила артистка, насправді за час стосунків у них із коханим чимало спільних світлин та спогадів. Однак у день народження фотографа вона хотіла згадати саме той момент.

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«У нас мільйон фото, мільйон спогадів, вражень і ще стільки ж попереду. Сьогодні (21 листопада — прим. ред.) обрала цю. З твоїм днем», — звернулась до обранця гумористка.

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Олександра Машлятіна з нареченим / © instagram.com/mashliatina

Також Олександра Машлятіна показала, як вони з обранцем святкують його день народження. Парочка разом вирушила на захід України. Там вони зупинились у котеджному містечку, що розташоване серед лісу та гір. Тож, день народження Івана Кабанкова пара вирішила провести у компанії одне одного.

«Приїхали виспатися в тиші. А, виявляється, мені просто треба був такий світанок», — поділилась гумористка.

Олександра Машлятіна / © instagram.com/mashliatina

Зазначимо, Олександра Машлятіна та Олександра Кабанков почали зустрічатися 2023 року. Восени 2025-го джерела видання ТСН.ua розсекретили, що парочка заручилась.

Нагадаємо, нещодавно у дружини актора Андрія Ісаєнка був день народження. Артист ніжно привітав обраницю з важливим святом і показав їхні рідкісні романтичні фото.

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