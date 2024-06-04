Олександра Шульгіна показала, як в США святкувала 2-річчя доньки і який розкішний подарунок зробила

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна показала, як в США відсвяткувала день народження доньки.

Дівчинці виповнилося два рочки. У своєму Instagram блогерка вже показала, яке неймовірне свято організувала для Анджеліки. Зокрема, Шульгіна запросила дітлахів та їхніх батьків. Вдома блогерка підготувала локацію. Подвір'я знаменитість прикрасила повітряними кульками, іграшками та квітами. Звісно ж, Шульгіна замовила рожевий торт іменинниці, де красувалася свічка у вигляді цифри два.

Олександра Шульгіна святкує день народження доньки / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Сьогодні день народження моєї першої принцеси Анджеліки. Два роки тому ця дівчинка надала мені статус "мама"! Доню, ти надзвичайна душа, мудра, розсудлива, з чудовим почуттям гумору. Ми дуже любимо тебе і завжди будемо поруч. Дякуємо за сміх і усмішку, які ти нам даруєш. Будь здоровою та щасливою!" – привітала доньку зі святом блогерка.

Олександра Шульгіна святкує день народження доньки / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Олександра Щульгіна також розсекретила, який подарунок отримала донечка на день народження. На Анджеліку чекало чимало приємних сюрпризів. Звісно, дівчинка отримала букет квітів. Окрім того, їй подарували розкішний рожевий велосипед та ще чимало інших презентів, які донечка блогерки ще навіть не встигла розпакувати.

Донька Олександри Шульгіної / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, нещодавно ексгерой "Холостяка" Іраклі Макацарія святкував день народження сина. Хлопчикові виповнився рочок. З нагоди свята бізнесмен вперше за тривалий час показав свого сина.

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