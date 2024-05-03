Олександра Шульгіна приголомшила схудненням на 22 кіло за пів року: фото до та після

Знаменитість повертала своє тіло у форму після других пологів.

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна похизувалася, як екстремально схудла за пів року.

Про це вона поділилася у своєму Instagram. Знаменитість розповіла, що набрала вагу під час другої вагітності. Нині ж Шульгіна активно повертає своє тіло у колишню форму. Зокрема, знаменитість займається у спортзалі. За словами блогерки, вона вже бачить чудовий результат. Фігура знаменитості стає такою ж, як і була до вагітності.

"Я так рада бачити, як моє тіло повертаються в колишню форму", - поділилася блогерка.

Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Загалом, під час вагітності Шульгіна набрала 22 кіло. За пів року наполегливої праці блогерці вже вдалося їх позбутися. Як зізналась Олександра, нині її вага така ж, як і була до вагітності. Нині знаменитість працює над тим, аби її тіло було в тонусі.

"Плюс 22 кіло шість місяців тому. Я вже у своїй вазі. Залишилося дати пружність тілу", - додала блогерка.

Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

До речі, Шульгіну підтримує її чоловік-американець. Блогерка показала, як коханий теж тренується в залі.

Чоловік Олександри Шульгіної / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, нещодавно актор Юрій Ткач похизувався результатами свого схуднення. Гуморист також розсекретив, як позбувається зайвих кіло.

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