Олександра Шульгіна терміново евакуюється з будинку в Лос-Анджелесі через масштабні пожежі

Блогерка говорить, що через лихо вже згоріли будинки їхніх друзів та школа сина її чоловіка.
Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна разом із чоловіком та дітьми терміново евакуювалася з будинку в Лос-Анджелесі.
Блогерці це довелося робити через масштабні пожежі, які спалахнули і швидко розповсюджуються через сильні вітри. Спочатку Шульгіній надійшло сповіщення, що негайно потрібно забрати доньку зі школи. Пожежі були в 10 хвилинах від району, де разом із родиною проживає блогерка.
Після цього оголосили евакуацію жителів. Блогерка терміново зібрала найнеобхідніші речі та разом із сім'єю покинула будинок.
Знаменитість ділиться, що такого жаху ще не відчувала. Зокрема, вже згоріли будинки друзів Шульгіної, а також школа сина її чоловіка. Блогерка сподівається, що все минеться. Найголовніше для неї, аби всі залишилися живі та здорові, а будинок і речі можна нажити знову.
"Пожежі зупинити не можуть, вони пішли далі. Вітер сильний ще добу. Такого жаху я ніколи не відчувала. Згоріла школа сина чоловіка, горять будинки друзів, парки, магазини, машини, люди, які не встигли евакуюватися. Я молюся, щоб усі залишилися живими. Речі – наживне. Заробимо, купимо", - поділилася знаменитість.
Наразі Олександра Шульгіна разом із родиною евакуювалася з місця, де вирують пожежі. Блогерка заспокоїла підписників та запевнила, що наразі вони в безпеці.
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