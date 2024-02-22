Олександра Шульгіна у США вколола ботокс у лікаря Періс Гілтон і назвала вартість процедури

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна зізналась, що наважилася уколоти ботокс.

У своєму Instagram блогерка поділилася, що її непокоїли зморшки на лобі, тож вона захотіла їх позбутися. Раніше Олександра віддавала перевагу звичайному догляду за шкірою обличчя, та цього разу наважилася на ботокс. Як зізналась Шульгіна, вона обрала найкращого лікаря в Лос-Анджелесі, з яким співпрацює чимало зірок, серед яких світська левиця Періс Гілтон та зіркове сімейство Кардашян.

Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Раніше я колись робила ботокс, зараз вирішила знову зробити. Обрала я одного з найвідоміших і найкращих, як вважають в Лос-Анджелесі, лікарів. До нього ходить все сімейство Кардашян, Періс Гілтон та інші. Обличчя у них гарні та натуральні, тому і я захотіла познайомитися з лікарем і подивитися, як він працює", - поділилася блогерка.

Не стала Олександра Шульгіна приховувати вартість процедури у зіркового лікаря. За укол ботоксу в лоб блогерка заплатила понад 800 доларів.

"Я уколола собі в лоб ботокс. Одна зона у зіркового лікаря мені обійшлася в 822 доларів", - розсекретила Шульгіна.

Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, нещодавно співачка Олександра Заріцька показала, як робить уколи краси. Виконавиця зізналась, чому їй необхідна відповідна процедура.

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