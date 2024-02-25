Олександра Шульгіна замилувала фото з чоловіком-американцем та ніжно привітала його з 44-річчям

Блогерка показала, як вони відривалися на вечірці в стилі Барбі.

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна поділилася, що її чоловік-американець святкує день народження.

У своєму Instagram блогерка ніжно привітала коханого з 44-річчям. Шульгіна зазначила, що завжди буде поруч з чоловіком та підтримуватиме його. Також блогерка побажала своєму коханому особистісних досягнень, а вона, своєю чергою, в цьому допомагатиме.

Олександра Шульгіна з чоловіком / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Це чудовий чоловік, на якого я чекала до 33 років і дочекалася. Добрий, розумний, веселий, свідомий, прекрасний чоловік, батько, син та друг. Коханий, я бажаю тобі здоров'я та висот у твоїй кар'єрі. Завжди поруч. Завжди з тобою. Вірю і дуже пишаюся! Прекрасних 44 років", - звернулася до чоловіка блогерка.

Олександра Шульгіна з чоловіком / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Олександра Шульгіна також показала їхні спільні архівні кадри, яку були зроблені на вечірці у стилі Барбі. Коханий блогерки приміряв на себе образ Кена, а вона – знаменитої ляльки.

Олександра Шульгіна з чоловіком / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко вітала чоловіка з днем народження. Актору Андрію Федінчику, який служить в лавах ЗСУ, виповнилося 39 років.

Читайте також: