Олександра Шульгіна приголомшила схудненням на 42 кіло і в спідньому показала фігуру до та після

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

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Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна приголомшила кардинальним схудненням на 42 кілограми.

Блогерка у своєму Instagram розповіла, що набрала вагу під час двох вагітностей. Зокрема, знаменитість разом зі своїм чоловіком виховує 3-річну Анджеліку та однорічну Аспен. Після двох вагітностей Олександра Шульгіна набрала 42 кілограми. Блогерка вже показала, який вигляд тоді мала її фігура у спідньому.

Олександра Шульгіна до схуднення / © instagram.com/alessandra_shulgina

Тож, коли знаменитість відновилася після пологів, вона зайнялася своєю фігурою. Олександра Шульгіна налагодила харчування та активно займалася спортом. Окрім того, у блогерки є ще один секрет – медитація. Врешті, це все дало результат, і Шульгіна позбулася 42 кілограми. Знаменитість вже показала, який тепер вигляд має її фігура.

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Олександра Шульгіна після схуднення / © instagram.com/alessandra_shulgina

"Як жінка, яка погладшала на 42 кілограми після двох вагітностей, а потім повернулася до свого тіла та стала мати навіть кращий вигляд, хочу сказати, що ваше життя, ваше тіло – у ваших руках. Коли ви працюєте з підсвідомістю, медитуєте – ви притягуєте найкраще. І, до речі, схуднути можна завдяки медитаціям", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька показала себе у вазі 70 кілограмів. Блогерка розкрила секрет схуднення.