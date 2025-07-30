- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1277
- Час на прочитання
- 1 хв
Олександра Шульгіна приголомшила схудненням на 42 кіло і в спідньому показала фігуру до та після
Олександра Шульгіна набрала вагу під час двох вагітностей. Блогерка розкрила, як позбулася зайвих кілограмів.
Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна приголомшила кардинальним схудненням на 42 кілограми.
Блогерка у своєму Instagram розповіла, що набрала вагу під час двох вагітностей. Зокрема, знаменитість разом зі своїм чоловіком виховує 3-річну Анджеліку та однорічну Аспен. Після двох вагітностей Олександра Шульгіна набрала 42 кілограми. Блогерка вже показала, який вигляд тоді мала її фігура у спідньому.
Тож, коли знаменитість відновилася після пологів, вона зайнялася своєю фігурою. Олександра Шульгіна налагодила харчування та активно займалася спортом. Окрім того, у блогерки є ще один секрет – медитація. Врешті, це все дало результат, і Шульгіна позбулася 42 кілограми. Знаменитість вже показала, який тепер вигляд має її фігура.
"Як жінка, яка погладшала на 42 кілограми після двох вагітностей, а потім повернулася до свого тіла та стала мати навіть кращий вигляд, хочу сказати, що ваше життя, ваше тіло – у ваших руках. Коли ви працюєте з підсвідомістю, медитуєте – ви притягуєте найкраще. І, до речі, схуднути можна завдяки медитаціям", - поділилася блогерка.
Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька показала себе у вазі 70 кілограмів. Блогерка розкрила секрет схуднення.