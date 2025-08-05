Олександра Шульгіна заявила про майбутній переїзд з Америки й шокувала причиною: "Це ілюзія"

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

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Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка вже понад п’ять років живе у США, приголомшила несподіваною новиною.

Блогерка повідомила, що разом з чоловіком-американцем планує переїзд. В інтерв'ю Олицькій Олександра зізналася, що справжнє життя там відрізняється від тих мрій, які вона мала раніше. Зараз вона визнає, що на зміну ілюзія прийшла жорстока реальність з викраденням дітей і завищеними податками.

"З роками ти бачиш і розумієш більше. Ця ілюзія, казка просто розвалюється. Всі кажуть, що америка демократична. Але ж тут стільки правил. Важко. Ти не можеш тут просто розслабитися. І безпека моїх дітей — це пріоритет. Тут не лише дітей викрадають, а й жінок. Мені чоловік вже давно каже: "Давай в Instagram не будемо постити дітей". Це всюди є, але тут цього дуже багато. Тепер про податки. Мій чоловік, якщо заробив мільйон, то 500 тис. він має віддати уряду. Він страждає", — приголомшила Шульгіна.

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Олександра Шульгіна з чоловіком і доньками / © instagram.com/alessandra_shulgina

Наразі пара ще не готова до переїзду фізично, але вже має чіткий план з купівлі землі в іншому місці. Шульгіна пояснила, що спершу їй потрібно отримати американське громадянство, а чоловіку — дочекатися, поки його молодший син вступить до коледжу. Лише після цього вони будуть готові розпочати новий етап життя.

"Ми з чоловіком розмірковуємо, куди ми будемо їхати. Ми не будемо залишатися в Америці. Переїдемо не сьогодні, не завтра, не наступного року, бо є обставини, які тримають. Гроші він заробляє тут, я ще не отримала паспорт. У нього ще є дитина, яка через два роки піде до коледжу. А зараз він хоче, щоб син був з ним. У нас є план: заробити грошей, я отримую паспорт наступного року, його син йде до коледжу і ми кудись їдемо. Зараз вирішуємо, де купувати землю. Дивимося Коста-Ріку і Латинську Америку, звідки він родом", — зізналася зірка.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Григорія Решетніка повернулася з їхніми дітьми з-за кордону до України й показала сюрприз від коханого.