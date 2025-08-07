Олександра Шульгіна зізналась, скільки заробляє в США та що приносить їй дохід

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

Реклама

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка нещодавно розповіла про переїзд із Америки, зізналась, скільки заробляє та що приносить їй дохід.

Блогерка відверто говорить, що не надто наполегливо працює. Тим не менш, власний дохід у знаменитості все ж таки є. Блогерка продає різноманітні курси, медитації та навіть написала книгу. Щомісяця дохід різний, але орієнтовно це понад 5 тисяч доларів. Олександра Шульгіна також додала, аби вона опинилася без чоловіка, але він би сплачував аліменти, то комфортно жила б і змогла себе повноцінно забезпечувати.

"Заробляю я на своїх курсах. У мене не лише курси. У мене медитація, книга, курси про підсвідомість, як почати змінювати свої патерни. Я заробляю гарно, але недостатньо. Якщо не стане мого чоловіка, він буде платити аліменти, то буду жити добре, бо я себе зможу все одно добре прокормити. Це понад 5 тисяч доларів на місяць. Але я не щомісяця заробляю і не напрягаюся", - говорить блогерка в інтерв'ю Олицькій.

Реклама

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

Також знаменитість розповіла, як вони з чоловіком ділять сімейний бюджет. Блогерка говорить, що в неї був різний досвід. Найбільше їй комфортно, коли чоловік забезпечує її, тож ще на початку стосунків сказала про це коханому. Тим не менш, у разі потреби Олександра Шульгіна може допомогти обранцеві фінансово.

"Чоловіка гроші - наші гроші, а мої гроші - мої. Від початку наших стосунків я сказала, що українська жінка, я пробувала різні варіанти, але мені так не комфортно. Була ситуація, коли у чоловіка було дуже погано з грошима. Я йому казала, що в мене є гроші, ти можеш розраховувати. Але не хочу, щоб він розслаблявся", - зазначила блогерка.

Олександра Шульгіна з чоловіком та доньками / © instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, нещодавно Олександра Шульгіна хизувалася схудненням на 40 кілограмів. Знаменитість показувала, який вигляд мала її фігура до та після таких кардинальних змін.