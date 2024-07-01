Олександра Заріцька без макіяжу в мокрому халатику на голе тіло наробила пікантних фото у воді

Артистка розповіла, як навчилася приймати себе.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька потішила пікантним фотосетом, де вона позувала у воді в мокрому халатику.
Артистка поділилася, що багато років вчилася любити та приймати себе. Нині ж вона не боїться продемонструвати природну красу. Тож, співачка наважилася на сміливий фотосет. Зокрема, виконавиця позувала в одній із фотостудій Києва, яка прикрашена рослинами та має родзинку у вигляді басейну з водою, що схожий на мініозеро. Олександра Заріцька позувала перед камерою в мокрому халатику, який зовсім не приховував фігуру зірки. Також співачка продемонструвала свою природну красу, адже постала без жодної краплі декоративної косметики.
"Знадобилось багато років для того, щоб полюбити себе такою, якою ви мене бачите зараз. Я вдячна людям, які мене оточують і люблять мене такою, яка я є!" – поділилася артистка.
Також Олександра Заріцька дала важливу настанову для дівчат. Артистка наголосила, що не треба соромитися себе, адже кожна є неповторною та прекрасною.
"Я, своєю чергою, хочу нагадати тобі, яка ти прекрасна і неповторна! Не соромся показувати свою красу, навіть якщо вона не входить в "рамки" суспільства", - наголосила знаменитість.
Нагадаємо, раніше старша донька співачки Олі Полякової наробила пікантних фото. Маша знялася у воді повністю оголеною.
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