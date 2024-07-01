Олександра Заріцька без макіяжу в мокрому халатику на голе тіло наробила пікантних фото у воді

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька потішила пікантним фотосетом, де вона позувала у воді в мокрому халатику.

Артистка поділилася, що багато років вчилася любити та приймати себе. Нині ж вона не боїться продемонструвати природну красу. Тож, співачка наважилася на сміливий фотосет. Зокрема, виконавиця позувала в одній із фотостудій Києва, яка прикрашена рослинами та має родзинку у вигляді басейну з водою, що схожий на мініозеро. Олександра Заріцька позувала перед камерою в мокрому халатику, який зовсім не приховував фігуру зірки. Також співачка продемонструвала свою природну красу, адже постала без жодної краплі декоративної косметики.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

"Знадобилось багато років для того, щоб полюбити себе такою, якою ви мене бачите зараз. Я вдячна людям, які мене оточують і люблять мене такою, яка я є!" – поділилася артистка.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Також Олександра Заріцька дала важливу настанову для дівчат. Артистка наголосила, що не треба соромитися себе, адже кожна є неповторною та прекрасною.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

"Я, своєю чергою, хочу нагадати тобі, яка ти прекрасна і неповторна! Не соромся показувати свою красу, навіть якщо вона не входить в "рамки" суспільства", - наголосила знаменитість.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, раніше старша донька співачки Олі Полякової наробила пікантних фото. Маша знялася у воді повністю оголеною.

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