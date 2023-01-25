Олександра Заріцька із втомленим виглядом показала, як за рік змінилася її зовнішність

Знаменитість показала, як стрес відобразився на її зовнішньому вигляді.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася своїми спостереженнями, як за рік повномасштабної війни змінилася її зовнішність.

Знаменитість поділилася, що переглядала свої фото річної давнини. Виконавиця була здивована, настільки втомлений вигляд має її обличчя. Зокрема, постійний стрес, викликаний повномасштабною війною, вплинув на зовнішність Саші.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

"Ось фото, якому рік. Помітила, що м'язи обличчя розслаблені, немає напруги і обличчя має дуже відпочивший вигляд", - поділилася Заріцька.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

За рік повномасштабної війни зовнішність від постійного стресу має втомлений вигляд. Утім, Заріцька вирішила з цим не миритися, а записалася на масажі, щоб підтягнути м'язи та шкіру обличчя.

"Майже рік потому. Майже рік життя у війні. Обличчя постійно має втомлений вигляд. Довго вивчала, як можна вирішити питання і пішла на перший масаж обличчя", - поділилася артистка.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

За словами Олександри, масаж допомагає підтягнути та омолодити не лише шкіру обличчя, а й тіла в цілому.

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