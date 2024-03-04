Олександра Заріцька набила на пів спини та шиї незвичайне татуювання: "Це шок"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася, що наважилася на нове татуювання.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що давно мріяла про таке тату, тож пішла до одного з салонів Києва. Артиста на пів спини та шиї набила незвичайне зображення, виконане у чорному та червоному кольорах. На тілі співачки тепер красуються ієрогліфи зі своєрідними візерунками та образами.

"Це мрія, це шок, це вау", - підписала кадр виконавиця.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Щоправда, як зізналась Олександра Заріцька, сеанс тривав чимало часу. Тату-майстрові довелося й не одну годину витратити, аби набивати татуювання. У фотоблогу знаменитість ділилася, як минав процес, та показувала, який вигляд мало тату, коли було лише наполовину завершене.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Загалом, це далеко не перше татуювання на тілі Олександри Заріцької. Співачка має чимало тату, які майже всі виконані в однаковому стилі та кольорах.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька ділилася подробицями з особистого життя. Солістка гурту KAZKA показувала, як її мама допомагає їм з нареченим Павлом Тараненком у побуті.

Читайте також: