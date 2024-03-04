Олександра Заріцька набила на пів спини та шиї незвичайне татуювання: "Це шок"

Артистка вже похвалилася результатом.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася, що наважилася на нове татуювання.
У своєму Instagram знаменитість розповіла, що давно мріяла про таке тату, тож пішла до одного з салонів Києва. Артиста на пів спини та шиї набила незвичайне зображення, виконане у чорному та червоному кольорах. На тілі співачки тепер красуються ієрогліфи зі своєрідними візерунками та образами.
"Це мрія, це шок, це вау", - підписала кадр виконавиця.
Щоправда, як зізналась Олександра Заріцька, сеанс тривав чимало часу. Тату-майстрові довелося й не одну годину витратити, аби набивати татуювання. У фотоблогу знаменитість ділилася, як минав процес, та показувала, який вигляд мало тату, коли було лише наполовину завершене.
Загалом, це далеко не перше татуювання на тілі Олександри Заріцької. Співачка має чимало тату, які майже всі виконані в однаковому стилі та кольорах.
Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька ділилася подробицями з особистого життя. Солістка гурту KAZKA показувала, як її мама допомагає їм з нареченим Павлом Тараненком у побуті.
Читайте також: