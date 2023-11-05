Олександра Заріцька набила на пів спини тату і похвалилася результатом: "П'ять годин болю і краса"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька набила нове татуювання на тілі.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Нове татуювання співачка набила на плечу. Саша обрала чимале зображення, яке тату-майстер набивав різними кольорами. Як зізналась артистка, сеанс тривав п'ять годин, і це було неабияк боляче.

А от що означає новеньке татуювання Заріцька не стала пояснювати. Виконавиця запропонувала прихильникам самим відгадати його сенс.

"Ну що, п'ять годин болю і ось така краса. Хто знає, що означає?" – поцікавилася у фанів артистка.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

До слова, на тілі Олександри Заріцької чимало різних зображень. Тож, новеньке татуювання лише доповнило "колекцію" артистки.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька відверто поділилася, коли планує зіграти весілля з коханим Павлом Тараненком. Також виконавиця зізналась, через що між ними можуть виникати суперечки.

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