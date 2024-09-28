Олександра Заріцька опинилася під крапельницями й розповіла, що сталося з її здоров'ям

Співачка розповіла про курс лікування.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька неочікувано показалася у лікарняній палаті.
Так, у фотоблогу співачка вийшла на зв'язок з фанами і показалася під крапельницями. Як виявилося, такі медичні маніпуляції були запланованими. За словами Заріцької, таким чином вона підтримує роботу своєї печінки під час тривалого процесу схуднення. І наголосила, що звертається виключно до здорових методів позбування ваги і постійно перебуває під наглядом спеціалістів.
Водночас артистка показала свою палату та перекус. Окрім того, Олександра зазначила, що перед призначенням їй крапельниць лікарі її ретельно обстежили. Зокрема, зробили аналізи та генетичний тест.
"Не забуваємо про підтримку печінки під час схуднення (в моєму випадку крапельниці). Я на своїй детокс-крапельниці. Я почала природно, правильно худнути. Клініка під свій контроль повністю взяла всі мої аналізи, навіть зробила генетичний тест. Я в надійних руках", - розповіла солістка KAZKA.
Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа необачно висловилася про фігуру Олександри Заріцької. Артистка розкритикувала бодипозитивних зірок і різко висловилася про ставлення до зайвої ваги.
Читайте також:
- Відома українська співачка виходить заміж й показала чималу обручку: "Зміниш все життя"
- Наталка Денисенко показалася з чоловіком-воїном і розповіла, як вони сина вітали з 7-річчям
- Померла Меггі Сміт з "Гаррі Поттера": як стала популярною, тяжкі хвороби й особисте життя