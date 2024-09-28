Олександра Заріцька опинилася під крапельницями й розповіла, що сталося з її здоров'ям

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька неочікувано показалася у лікарняній палаті.

Так, у фотоблогу співачка вийшла на зв'язок з фанами і показалася під крапельницями. Як виявилося, такі медичні маніпуляції були запланованими. За словами Заріцької, таким чином вона підтримує роботу своєї печінки під час тривалого процесу схуднення. І наголосила, що звертається виключно до здорових методів позбування ваги і постійно перебуває під наглядом спеціалістів.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Водночас артистка показала свою палату та перекус. Окрім того, Олександра зазначила, що перед призначенням їй крапельниць лікарі її ретельно обстежили. Зокрема, зробили аналізи та генетичний тест.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

"Не забуваємо про підтримку печінки під час схуднення (в моєму випадку крапельниці). Я на своїй детокс-крапельниці. Я почала природно, правильно худнути. Клініка під свій контроль повністю взяла всі мої аналізи, навіть зробила генетичний тест. Я в надійних руках", - розповіла солістка KAZKA.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа необачно висловилася про фігуру Олександри Заріцької. Артистка розкритикувала бодипозитивних зірок і різко висловилася про ставлення до зайвої ваги.

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