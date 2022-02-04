Олександра Заріцька ошелешила, на скільки кіло схудла від своєї максимальної ваги

Артистка скинула більш ніж 30 кілограмів.

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька під час участі у шоу "Танці з зірками" продемонструвала неймовірне схуднення.

Так, за час проєкту, де вона боролася за перемогу із Юрієм Мєшковим, знаменитість скинула 20 кілограмів. Після шоу виконавиця продовжила й далі виконувати фізичні навантаження, зокрема, знову зайнялася танцями та ходить на репетиції 3-4 рази на тиждень.. У січні стала відомо, що знаменитість стала легшою на 30 кіло. Втім, на цьому зірка не зупиняється.

У програмі "29 запитань від Люкс ФМ" артистка поділилася, що від початку карантину вона схудла на 35 кілограмів.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

"Був у мене такий період, коли реально було важко співати, ходити. Я зрозуміла, що все ж таки має бути здоров'я в пріоритеті і зараз я все ж таки наближена до того, щоб бути здоровою і отримувати кайф від життя, щоб нічого не заважало втілювати свої мрії. Якщо рахувати від найбільшої точки, яка була, це якраз карантин, депресія, і зараз – це десь 35 кілограмів", – поділилася вона.

Крім того, тренерка команди "Другий шанс" у шоу "Голос країни-12" пояснила, чому ніколи не розсекречувала свою максимальну вагу. За словами зірки, це для не принципово. Артистці важливо показати прихильникам на власному прикладі, що людина може змінюватися, якщо того захоче.

Також виконавиця зізналася, що досі не позбулася комплексів: "Поки людина розвивається, поки йде все життя до ідеалу, мати комплекси – нормально".

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