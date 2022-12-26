Олександра Заріцька поділилася своїми переживаннями: "Емоційний стан летить у прірву"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про свій складний емоційний стан.

Як поділилася співачка у своєму блозі в Instagram, зараз вона, як і більшість українців, відчуває емоційні "гойдалки".

"Відчуваю, що зараз мій емоційний стан летить у прірву. Пишу не тому, що хочу пожалітись, знаю, що багатьом в мільйони разів складніше сьогодні. Просто хочу підтримати всіх, кому важко. Всіх, у кого гойдалка настрою зараз опускається до низу. Відчуваю те саме", - написала Олександра.

Співачка також розповіла, що у такий складний період їй допомагає робота та підтримка її шанувальників. Саме тому Заріцька зараз намагається зосередитися на творчості.

"Єдине, що тримає в тонусі — виступи і записи. По-перше, в студіях і на майданчиках майже завжди є генератори. А я в будинку живу по три доби без електроенергії. По-друге, я відчуваю, що потрібна вам, коли співаю", - додала Олександра.

Також до свого допису артистка додала уривок відео оновленої версії пісні гурту KAZKA "Свята". До речі, це відео, як розповіла Олександра, вони знімали в неї вдома за 10 хвилин до вимкнення світла.

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