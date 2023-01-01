Олександра Заріцька показала ніжні поцілунки з бойфрендом у новорічну ніч

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька потішила прихильників знімком, на якому зображена разом зі своїм коханим Павлом Тараненком.

В Instagram-stories артистка показала, як зустріла Новий рік. Компанію знаменитості склав її бойфренд, музикант-початківець, а також motion-дизайнером HAWX Павло Тараненко.

Закохані разом проводжали 2022-й рік, дивилися потужну промову президента Володимира Зеленського, а згодом – новорічне шоу.

Звісно ж парочка зробила декілька знімків на згадку, якими поділилася у фотоблогу. Олександра опублікувала романтичне чорно-біле фото, де ніжно цілує свого коханого.

Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Віримо в чудеса", - зазначила артистка.

Бойфренд Саші теж поділився романтичним знімком. На фото, яке опублікував Павло, Олександра ніжно цілує чоловіка у щічку.

Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото: instagram.com/hawx_x

Нагадаємо, про свої стосунки з Павлом Олександра вперше розповіла у вересні. Однак Заріцька рідко ділиться спільним контентом з обранцем та майже нічого про нього не розповідає. Як пояснила артистка, вона не полюбляє ділитися подробицями особистого життя.

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