Олександра Заріцька показала солодкі поцілунки з коханим та зізналась, коли зіграє весілля

Бойфренд виконавиці цього року освідчився їй.

Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька вперше показала весільну обручку та відверто відповіла, коли планує зіграти весілля з бойфрендом Павлом Тараненком.

Так, в Instagram виконавиця опублікувала романтичні кадри з коханим. На фото закохані дарували одне одному солодкі поцілунки. Також щаслива Олександра хизувалася обручкою.

Прихильники артистки поцікавилися, коли ж вона з бойфрендом планує зіграти весілля. Заріцька не стала приховувати та відверто відповіла, що після перемоги України у війні, яку вороже розв'язала Росія.

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

"Після перемоги", - коротко відповіла знаменитість на запитання про весілля.

Зазначимо, Олександра Заріцька вперше повідомила, що не самотня, у вересні 2022 року. Артистка розсекретила, що зустрічається з музикантом Павлом Тараненком та показала романтичні фото з ним. Вже наприкінці травня стало відомо, що бойфренд освідчився співачці.

Нагадаємо, актор Олексій Суровцев також одружується. Знаменитість покликав заміж свою ексдружину Ксенію, з якою прожив 12 років у шлюбі, але розлучився. Нещодавно актор показав емоційні кадри з коханою, якій вдруге освідчився.

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