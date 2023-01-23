Олександра Заріцька показала, як здійснила свою мрію і вперше стала на ковзани

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька показала, як втілила у життя одну зі своїх маленьких мрій.

Співачка вперше у 30 років спробувала покататися на ковзанці. Веселим відео виконавиця поділилася у сторіз в Instagram.

Як розповіла Олександра, нове захоплення не обійшлося без неприємностей - декілька разів вона все ж впала. Але навіть це не завадило Заріцькій отримати задоволення від катання на ковзанці, тим паче, що на майданчику грала пісня гурту KAZKA.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

"Краще пізно, ніж ніколи! Я вперше на ковзанах. Або перший раз у свідомому віці. Два рази гепнулась. Нічого. Нормально. Не бійтеся робити те, про що давно міряли. Так, це грає на ковзанці наша пісня", - поділилася Олександра.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька поділилася ніжними кадрами зі своїм бойфрендом.

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