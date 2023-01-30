Олександра Заріцька показала, який вигляд має без макіяжу та фотошопу

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька похизувалася своїм зовнішнім виглядом без макіяжу та фотошопу.

Зокрема, артистка раніше ділилася, що за час повномасштабної війни її зовнішність неабияк змінилася. Обличчя знаменитості має втомлений вигляд. Тож, виконавиця вирішила боротися з цією проблемою, тому записалася на масажі.

В Instagram-stories Олександра показала результат після двох сеансів та опублікувала фото, на якому постала без макіяжу та фотошопу. Як зазначила співачка, шкіра її обличчя стала більш підтягнутою та еластичною, а під очима зменшилися синці.

Олександра Заріцька без макіяжу та фотошопу / Фото: instagram.com/kazka.band

"Отже, без фільтрів, фотошопу і всього такого. Після двох процедур лице підтягнуло дуже, стикаються синці, колір стає здоровішим, і шкіра стає еластичною", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно колектив KAZKA відіграв благодійний концерт, метою якого був збір коштів на потреби українських захисників. Гурт розсекретив приголомшливу суму, яку вдалося зібрати під час виступу.

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