Олександра Заріцька пояснила, чому гурт KAZKA не прибирає з назви літеру "Z"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька пояснила, чому вони з музикантами не прибирають та не замінюють літеру "Z" у назві колектику.

Як відповіла у програмі ЖВЛ виконавиця, цього поки що не станеться. Літера "Z" входить до назви їхнього гурту KAZKA, поки що вони не можуть її змінити.

KAZKA / Фото: пресслужба гурту KAZKA

"Це назва нашого гурту. Ми не можемо змінити її. І знову ж таки, це асоціація з Володимиром Зеленським. У нього також така літера "Z", - прокоментувала Олександра.

Утім співачка додала, якщо в Instagram Володимира Зеленського з нікнейма зникне літера "Z", то у гурту KAZKA її теж не буде.

"Ми ухвалили для себе рішення: коли президент замінить в Instagram, то ми вже теж замінимо. Це повага!" – додала артистка.

Олександра Заріцька про збільшення губ, літеру Z у назві гурту та Зеленського — Коменти на коменти

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні літера "Z" почала асоціюватися з російськими окупантами, адже вони використовують її для позначення своєї техніки. Деякі українські колективи, в яких у назві була відповідна літера, замінили її. Так, колектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ став БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, а MOZGI – MOЗGI.

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