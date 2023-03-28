Олександра Заріцька пояснила, чому гурт KAZKA не прибирає з назви літеру "Z"

Виконавиця пояснила, за якої умови це відбудеться.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька пояснила, чому вони з музикантами не прибирають та не замінюють літеру "Z" у назві колектику.
Як відповіла у програмі ЖВЛ виконавиця, цього поки що не станеться. Літера "Z" входить до назви їхнього гурту KAZKA, поки що вони не можуть її змінити.
"Це назва нашого гурту. Ми не можемо змінити її. І знову ж таки, це асоціація з Володимиром Зеленським. У нього також така літера "Z", - прокоментувала Олександра.
Утім співачка додала, якщо в Instagram Володимира Зеленського з нікнейма зникне літера "Z", то у гурту KAZKA її теж не буде.
"Ми ухвалили для себе рішення: коли президент замінить в Instagram, то ми вже теж замінимо. Це повага!" – додала артистка.
Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні літера "Z" почала асоціюватися з російськими окупантами, адже вони використовують її для позначення своєї техніки. Деякі українські колективи, в яких у назві була відповідна літера, замінили її. Так, колектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ став БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, а MOZGI – MOЗGI.
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