Олександра Заріцька пригадала початок стосунків зі своїм бойфрендом: "Ми знайомі вже багато років"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька пригадала, з чого починалися її стосунки з бойфрендом, музикантом-початківцем та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком.

Виконавиця зізналася, що вони з майбутнім коханим познайомилися давно у компанії друзів. Спершу Олександра та Павло підтримували дружні стосунки, але згодом вони переросли у романтичні почуття.

"Ми знайомі з Пашею вже багато років, періодично зустрічалися в компаніях спільних друзів та по роботі, адже обоє займаємося творчістю. А стали парою та почали жити разом незадовго до початку повномасштабної війни. Тож це зовсім не історія про кохання з першого погляду", - розповіла співачка JetSetter.

Фото: instagram.com/kazka.band

Зараз пара намагається тримати свої стосунки подалі від сторонніх очей, але час від часу все ж розкриває подробиці особистого життя. За словами Олександри, їхні стосунки стають більш серйозними, тож приховувати багато деталей стає все важче.

"Насправді нічого не змінилося. Я і досі вважаю, що стосунки — це особиста справа лише двох. Ну, якщо ми говоримо про класичну модель пари, що складається з двох людей. Я не планую обговорювати подробиці, смакувати деталі, тож вибачте, поки жодних драм та солодкої love-сторі. Водночас уперше в мене склалися настільки глибокі й серйозні стосунки, що повністю приховувати цю сторінку свого життя я не хочу й, напевно, вже не можу", - поділилася виконавиця.

Фото: instagram.com/kazka.band

Днями гурт KAZKA представив романтичний трек "Без кохання", який Олександра присвятила своєму коханому.

Читайте також: