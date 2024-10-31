Олександра Заріцька приголомшила схудненням на 10 кіло і в обтислому костюмі похизувалася фігурою

Солістка гурту KAZKA, співачка Олександра Заріцька приголомшила ефектним схудненням.

У своєму Instagram артистка поділилася, що серйозно взялася за свою фігуру. Зокрема, виконавиця почала активно займатися спортом. У фотоблогу співачка публікувала кадри, на яких у чорному обтислому спортивному костюмі робить різні вправи під наглядом тренера.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Як поділилася Олександра Заріцька, її наполегливі тренування вже дали чудовий результат. Зокрема, виконавиця схудла на 10 кіло. На кадрах, де співачка зображена в обтислому вбранні, можна чудово розгледіти, як помітно змінилася фігура артистки. Однак на досягнутому Олександра Заріцька не збирається зупинятися. Вони з тренером задумали грандіозні плани щодо занять спортом. Утім, подробиць виконавиця поки що не розповідає.

"А в когось мінус 10 кілограмів, до речі", - коротко поділилася з прихильниками виконавиця.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, нещодавно акторка Любава Грешнова розповіла про своє схуднення на 40 кілограмів. Артистка розсекретила, як їй вдалося досягнути таких результатів без дієт.

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