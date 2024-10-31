Олександра Заріцька приголомшила схудненням на 10 кіло і в обтислому костюмі похизувалася фігурою

Виконавиця похвалилася результатом своїх наполегливих тренувань.
Солістка гурту KAZKA, співачка Олександра Заріцька приголомшила ефектним схудненням.
У своєму Instagram артистка поділилася, що серйозно взялася за свою фігуру. Зокрема, виконавиця почала активно займатися спортом. У фотоблогу співачка публікувала кадри, на яких у чорному обтислому спортивному костюмі робить різні вправи під наглядом тренера.
Як поділилася Олександра Заріцька, її наполегливі тренування вже дали чудовий результат. Зокрема, виконавиця схудла на 10 кіло. На кадрах, де співачка зображена в обтислому вбранні, можна чудово розгледіти, як помітно змінилася фігура артистки. Однак на досягнутому Олександра Заріцька не збирається зупинятися. Вони з тренером задумали грандіозні плани щодо занять спортом. Утім, подробиць виконавиця поки що не розповідає.
"А в когось мінус 10 кілограмів, до речі", - коротко поділилася з прихильниками виконавиця.
Нагадаємо, нещодавно акторка Любава Грешнова розповіла про своє схуднення на 40 кілограмів. Артистка розсекретила, як їй вдалося досягнути таких результатів без дієт.
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