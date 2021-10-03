Олександра Заріцька приголомшила, скільки скинула кіло від початку участі у "Танцях з зірками"

Олександра Заріцька приголомшила, скільки скинула кіло від початку участі у "Танцях з зірками"

Співачка добряче схудла.

Солістка гурту KAZKA, учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька приголомшила, скільки скинула кілограмів від початку участі у проєкті.

Так, знаменитість заявила, що схудла на 12 кілограмів. Артистка зізналася, що її перша ціль – аби партнерові Юрію Мєшкову було легше робити підтримки з нею.

"Минулого ефіру я робила перформанс заради людей, які соромляться навіть влітку бути в майках", – заявила вона.

Зі свого боку, хореограф зізнався, що Саша йому подобається, а Заріцька заінтригувала, що Юра – чоловік її мрії.

"Я почуваюся поруч з ним дуже захищеною. Це саме той чоловік, якого я все життя хотіла", – зізналася артистка.

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька розповіла про свої нові стосунки. Артистка віднедавна зустрічається з новим хлопцем, але не розсекречує його імені.

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