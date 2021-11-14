Олександра Заріцька розповіла, як їй вдалося скинути понад 20 кілограмів

Артистка серйозно за себе взялася.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, як їй вдалося схуднути на понад 20 кілограмів.

Як відомо, танути на очах артистка почала під час участі у проєкті "Танці з зірками". Однак, зізналася Саша, справа не лише у танцях, йдеться у "Світському житті".

"Я б не змогла, напевно, схуднути на 20 кілограмів тільки фізичними навантаженнями. Все ж таки була розроблена велика програма, щоб худнути стрімко, але не так щоб шкодити здоров'ю. Це робилось, щоб покращувати танцювальні па, щоб Юрі (партнер Саші на "Танцях" – прим.ред.) було легше мене підіймати. Це було зроблено, щоб все було легше робити", - зазначила співачка.

За що бабуся критикує Олександру Заріцьку

За словами Заріцької, ади досягти бажаного результату, вона почала обмежувати себе у шкідливій їжі:

"З літа почала потрошку себе обмежувати і робити фізичні навантаження окрім танців. Це і плавання, і біг. Обмежувала я себе лише в шкідливій їжі. Я не їм цукру, мучного, я не їм смаженого. Я їм овочі, фрукти, супи, рибу", - поділилася артистка.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання